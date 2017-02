- Bezahlbare Mieten in Berlin: Ja bitte - aber wie?

Der Wohnungsmangel und die gestiegenen Mieten in Berlin bleiben ein Reizthema. Im Wahlkampf hatten so gut wie alle großen Parteien versprochen, hier Abhilfe zu schaffen. Nun ist Rot-Rot-Grün an der Macht und ergo auch am Zug. Am Mittwoch will der neue Staatssekretär für den Bereich Wohnen, Sebastian Scheel, seinen Posten antreten. Grund für uns im Inforadio, das Thema etwas näher zu untersuchen.