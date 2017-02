Für eine Familie, die in Berlin wohnt und hier viel unterwegs ist, käme auch ein Hybrid in Frage. Auch viele Taxen fahren in der Stadt bereits mit Hybrid-Technik. Ein Hybrid macht allerdings keinen Sinn, wenn man viel Autobahn oder Langstrecke fährt. Denn dann hat man immer 200kg Übergepäck, und das gilt es zu vermeiden.

Für eine Familie in Brandenburg, die viel pendelt und längere Strecken über Land fahren muss, käme ein e-Auto als Zweitwagen in Frage. Denn die haben inzwischen eine größere Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Pendler kommen so mit einer Akkufüllung zur Arbeit und wieder zurück und können idealerweise bei sich unter dem Carport nachladen. Für Großstädter ist diese Variante weniger zu empfehlen, da man dort in den seltensten Fällen eine Ladestation vor der Haustür hat.