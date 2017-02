Mi 22.02.2017 | 09:05 | Interviews

- Bayram: 'Berlin wird sich nicht beteiligen'

Am Mittwochabend sollen 50 Afghanen von München aus in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Menschenrechtsorganisationen üben scharfe Kritik, auch die Grünen im Bundestag. "Diese Praxis ist verantwortungslos", sagt auch die Flüchtlingspolitikerin der Berliner Grünen, Canan Bayram. Das Land Berlin werde sich an Abschiebungen von Afghanen nicht beteiligen. "Wir haben die Möglichkeit zu sagen, dass wir das nicht durchführen. Der Bund muss seine Bewertung Afghanistans ändern."