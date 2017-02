Auch in der EU beklagt Amnesty eine zunehmende Aushöhlung von Menschenrechtsstandards. "Antiterrorgesetze in zahlreichen Ländern der Europäischen Union schränken Freiheitsrechte ohne die notwendige rechtsstaatliche Kontrolle der Maßnahmen ein", sagte Amnesty-Deutschlandchef Markus Beeko. Es fehle weiterhin an einer aktiven EU-Flüchtlingspolitik.



Durch die geplante Zusammenarbeit mit Libyen, um die Flucht über das Mittelmeer zu stoppen, nehme die EU zudem schwere Menschenrechtsverletzungen in dem nordafrikanischen Land in Kauf. "Flüchtlinge und Migranten werden dort in Haftzentren gebracht, wo sie oft ohne Kontakt und unter unwürdigen Bedingungen festgehalten werden."