Beitrag

Knorke, meschugge, Fisematenten - det is Balin, so berlinern die Berliner. Wenn sie es denn noch tun - denn mittlerweile sprechen vermutlich mehr Berliner besser englisch, französisch oder russisch als berlinisch - beliebt ist die schlagfertige Berliner Schnauze jedoch nach wie vor. Anlässlich des heutigen Tags der Muttersprache hat sich Inforadio-Reporterin Lisa Splanemann auf der Straße umgehört, wie da noch so berlinert wird.