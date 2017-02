- SPD: Agenda 2010 auf dem Prüfstand

Der Hoffnungsträger der SPD wagt sich ans Eingemachte: Auf seiner Tour durch die Bundesländer hat Martin Schulz Änderungen an den Hartz-Gesetzen angedeutet. Laut Bild-Zeitung plant Schulz, die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I zu verlängern, die Zahl befristeter Arbeitsverhältnisse zu stutzen sowie die betriebliche Mitbestimmung auszuweiten. Die richtige Strategie für den Wahlkampf? Frank Stauss, Werbetexter und Politikberater, räumt die hohe Symbolkraft der Agenda 2010 ein - fordert die SPD aber auf, nach vorne zu schauen.

Die Agenda 2010 hatten SPD und Grüne unter Bundeskanzler Gerhard Schröder von 2003 an umgesetzt. Die Reformen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Rente, Steuern und Gesundheit waren höchst umstritten, auch innerhalb der Regierungsparteien. Vertreter des linken Parteiflügels der SPD lobten die Ankündigung am Montag: "Und er hat Recht damit!", schrieb etwa SPD-Vize Ralf Stegner auf Twitter.



Der Linkspartei gehen Schulz' bisher bekannte Pläne dagegen nicht weit genug: "Kosmetik bei der Agenda 2010 reicht nicht", schrieb Parteichef Bernd Riexinger. Die ersten konkreten Vorschläge unterstütze er aber. "Mehr davon", fügte er hinzu.



Schulz will laut "Bild" auch mit der Forderung nach Verringerung von befristeten Arbeitsverhältnissen in den Wahlkampf ziehen. Künftig sollten Befristungen nur noch bei sachlichen Gründen möglich sein. Er plane darüber hinaus, den Kündigungsschutz für Beschäftigte auszubauen, die Betriebsratswahlen organisieren.