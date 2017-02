Martin Schulz, der Hoffnungsträger der SPD, wagt sich ans Eingemachte: die Hartz-IV-Reformen. Laut Bild-Zeitung will der Kanzlerkandidat die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I verlängern, die Zahl befristeter Arbeitsverhältnisse stutzen sowie die betriebliche Mitbestimmung ausweiten. Gerade ist Schulz auf Tour durch die Bundesländer - und auch dort hat er Änderungen an den Hartz-Gesetzen angedeutet, wie Angela Ulrich aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.



SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I verlängern und damit die umstrittene Agenda 2010 reformieren. Eine konkrete Zeitspanne stehe noch nicht fest, berichtete die "Bild"-Zeitung am Montag. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) solle in den nächsten Wochen ein konkretes Programm vorlegen. Derzeit erhalten Arbeitslose unter 50 Jahren maximal 12 Monate ALG I, für ältere Erwerbslose gibt es die Leistung für bis zu 24 Monate.



Wenn jemand mit 50 Jahren nach 15 Monaten Arbeitslosengeld I Hartz IV erhalte, dann gehe das an die Existenz, sagte Schulz der Zeitung. Das dürfe so nicht sein. Er fügte hinzu: "Fehler zu machen ist nicht ehrenrührig. Wichtig ist: Wenn Fehler erkannt werden, müssen sie korrigiert werden."