- Kinderwunschmesse - wo sind die ethischen Grenzen?

Die frühere Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth (CDU) hat nichts gegen die "Kinderwunsch-Tage" in Berlin. "Ich finde das grundsätzlich in Ordnung", sagte Süssmuth in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) am Mittwoch in Berlin. Die künstliche Befruchtung habe entscheidend zur Erfüllung des Kinderwunsches beigetragen, so die Politikerin. Die Veranstaltung sei eine Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und Menschen zum Nachdenken zu bringen, so Süssmuth.

Es sei jedoch wichtig, die Menschen mit Kinderwunsch dazu zu bringen, sich intensiv mit möglichen Folgen zu beschäftigen.