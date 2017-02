Mi 15.02.2017 | 15:25 | Interviews

- 'Von Erfolg kann man da nicht sprechen'

Der Tarifstreit um die Pilotengehälter bei der Lufthansa ist beigelegt. Das haben die Airline und die Pilotengewerkschaft Cockpit am Mittwoch mitgeteilt. Das klingt erst mal gut: Schließlich haben die Piloten in den vergangenen drei Jahren 14 Mal gestreikt. Mit der Folge, dass immer wieder viele Flüge ausfielen. Doch so richtig zufrieden sind die Piloten nicht. Markus Wahl von der Gewerkschaft Cockpit sagt im Inforadio, die Zustimmung zu dem Kompromiss sei durchaus mit Schmerzen und Zähneknirschen verbunden.