Mi 15.02.2017 | 13:05 | Interviews

- 'Fahrräder sind Fahrzeuge und müssen so behandelt werden'

Radfahren in Berlin soll attraktiver und weniger gefährlich werden - so hat es Rot-Rot-Grün im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Aber wie bekommt man die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer am besten unter einen Hut? Der Verkehrswissenschaftler Prof. Heiner Monheim sagt: Es ist gerade in Berlin Platz für alle da – er muss nur besser genutzt werden.