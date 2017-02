Jetzt also doch: Das geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal vor dem Berliner Stadtschloss kommt. Die Koalitionsfraktionen im Bund machten am Dienstag den Weg für den Bau der gigantischen "Bürgerwippe" frei, wie Unions-Fraktionsvize Michael Kretschmer (CDU) bekanntgab. Über den millionenschweren Bau des Denkmals muss noch der Haushaltsausschuss des Bundestags entscheiden. Wir blicken zurück auf eine schwierige Geburt.

Das umstrittene Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin soll nun doch wie geplant gebaut werden. Darauf haben sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD verständigt, wie aus Koalitionskreisen bestätigt wurde. Unionsfraktionsvize Michael Kretschmer und der kulturpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Marco Wanderwitz (beide CDU), erklärten: "Das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin kommt so wie vom Deutschen Bundestag 2007 und 2008 beschlossen."