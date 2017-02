Di 14.02.2017 | 15:05 | Interviews

- Kreisreform: Görke zeigt sich gesprächsbereit

Knapp 130.000 Menschen haben sich per Unterschrift gegen die Kreisgebietsreform in Brandenburg ausgesprochen - gerade mal 20.000 hätten ausgereicht, um das Thema zurück in den Landtag zu bringen. Für die Reform ist Finanzminister Christian Görke (Die Linke). "Die rege Beteiligung an dieser Volksinitiative freut mich grundsätzlich", sagt er im Gespräch mit Dietmar Ringel. Er sei dialogbereit, "da ist noch Vieles im Fluss", wie Görke betont. Aber: "Wir stehen bei der Bevölkerungsentwicklung in der Verantwortung."

Mit 130.000 Unterschriften war die Volksinitiative gegen die angedachte Kreisreform erfolgreich - nur 20.000 Stimmen wären dafür nötig gewesen. Doch wie geht es jetzt weiter? Wir zeigen die einzelnen Schritte:



Hintergrund Direkte Demokratie in drei Schritten Im Land Brandenburg können Bürger selbst Anträge in den Landtag einbringen - oder sogar Gesetze erlassen. In der Verfassung sind dafür drei Schritte vorgesehen: Zunächst die Volksinitiative, dann das Volksbegehren und schließlich der Volksentscheid.



Volksinitiative Für die Volksinitiative gegen die Kreisreform waren zunächst 20.000 Unterschriften notwendig, die binnen eines Jahres einfach auf der Straße gesammelt werden konnten. Die Initiatoren gehen davon aus, dass sie binnen 100 Tagen fast 130.000 Unterschriften bekommen haben. Damit muss sich nun der Landtag mit dem Anliegen beschäftigen.

Volksbegehren Sollte das Ansinnen nicht angenommen werden, kann das Volksbegehren als zweite Stufe folgen. Dafür müssen 80.000 Bürger in Rathäusern oder per Briefwahl ihre Unterschrift abgeben. Bislang gab es im Land Brandenburg 13 Volksbegehren, dabei wurde in den meisten Fällen die erforderliche Unterschriftenzahl nicht erreicht. Zuletzt scheiterte etwa ein Volksbegehren gegen Windräder im Wald. Erfolg hatte dagegen ein Begehren, wonach sich die Landesregierung für ein umfassenderes Nachtflugverbot am künftigen Hauptstadtflughafen einsetzen sollte.

Volksentscheid Lehnt der Landtag auch das Ansinnen eines Volksbegehrens ab, kann es zum Volksentscheid kommen. Dabei muss an einem festgesetzten Wahltag nicht nur die Mehrheit mit "Ja" stimmen, sondern auch mindestens ein Viertel aller Wahlberechtigten. Dies wären gut eine halbe Million Brandenburger ab 16 Jahren. In der Geschichte Brandenburgs gab es seit der Wende keinen Volksentscheid auf Grundlage dieser Gesetzesregelungen.