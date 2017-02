Sie wehren sich. In einer gemeinsamen Erklärung der Städte Frankfurt, Cottbus und Brandenburg vom September sagte Martin Wilke (parteilos), Oberbürgermeister in Frankfurt (Oder), "die Spekulationen am grünen Tisch über neue Zwillings- oder Drillings-Kreise gehen an den wirklichen Herausforderungen unseres Landes vollkommen vorbei". Die Wege für die Bürger würden länger, es gebe weniger Ansprechpartner vor Ort. Das Vertrauen der Bürger in die Politik werde damit schwer beschädigt. "Diese Kreisreform wird dem politischen Klima in unserem Land nachhaltig schaden", so Wilke.

Dietlind Tiemann (Brandenburg an der Havel, CDU) befürchtet, die Landesregierung habe ein Vorhaben angefangen und betreibe es weiter, "ohne die geringste Ahnung zu haben, was hinten herauskommt". Sie warnte, der Staat dürfe sich nicht aus der Fläche zurückziehen und den Menschen das Gefühl geben, abgehängt zu sein. "Diese Kreisreform kennt nur Verlierer und muss gestoppt werden."

Der Oberbürgermeister von Cottbus, Holger Kelch (CDU), hat einen eigenen Vorschlag zur Kreisgebietsreform eingebracht. In der Stadtverordnetenversammlung schlug Kelch Ende September vor, die Kreisfreiheit von Cottbus zu erhalten, die Stadt aber zugleich zu einer Großstadt zu machen, der die umliegenden Gemeinden zugeschlagen werden. Guben, Forst, Spremberg und Drebkau würden somit "eingemeindet" werden und als Stadtbezirke in Cottbus aufgehen. Dieser Vorschlag stieß allerdings sowohl in Teilen der Stadtverordnetenversammlung als auch bei den Spree-Neiße-Gemeinden auf Ablehnung.

Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam, die nach der Reform als einzige kreisfreie Stadt übrig bleiben soll, macht sich Sorgen wegen der Finanzen. Die Stadt werde darauf zu achten haben, "dass uns das Land in Fragen der Kommunalfinanzierung nicht übergeht", mahnte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) im Juni in der Stadtverordnetenversammlung. Zudem befürchtet Jakobs, dass bei der Funktionalreform die administrativen Aufgaben zwar an die Kommunen übergeben werden, die Entscheidungsgewalt aber bei den Landesbehörden bleibt. Er fordert vielmehr: "Wer die Arbeit hat, soll auch auch entscheiden dürfen. Alles andere ist halbherzig!"



Der Deutsche Städtetag hat auf einer Tagung Ende November 2015 vor den Folgen von Kreisgebietsreformen für Kommunen gewarnt. Der kommunale Spitzenverband forderte die Bundesländer auf, bei solchen Reformen auf die Eingliederung von Städten zu verzichten, und verabschiedete eine entsprechende Resolution gegen die Einkreisung kreisfreier Städte. Auch mit Blick auf die aktuellen Kreisreformpläne in Brandenburg betont der Städtetag, dass Städte für die Bürger der erste Ansprechpartner seien und die Kreisfreiheit Bürgernähe und kurze Wege garantieren würden. Deshalb sollte die kommunale Selbstverwaltung konsequent beachtet werden.