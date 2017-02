Di 14.02.2017 | 07:05 | Interviews

- Flynn-Rücktritt: 'Schlappe für Trump'

Michael T. Flynn, der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, ist zurückgetreten. Ihm wurden Telefonate mit dem russischen Botschafter zum Verhängnis, in denen er mit diesem über die Sanktionen gegen Russland sprach. Der Knackpunkt: Flynn tat dies, als Trump noch nicht Präsident war, also als Zivilist - was laut US-Gesetz streng verboten ist. US-Korrespondent Martin Ganslmeier erklärt die Hintergründe und sagt: Nach den Schlappen vor Gericht ist das die nächste schwere Niederlage für Trump.