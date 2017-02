Fast vier Wochen ist es her, dass der Thüringer AfD-Chef Höcke mit seiner Dresdner Rede für Aufregung sorgte - nun soll er aus der Partei ausgeschlossen werden. Der Bundesvorstand der Partei will ein entsprechendes Verfahren in die Wege leiten. Der Berliner Politologe Carsten Koschmieder sieht weniger inhaltliche Differenzen zwischen beiden Lagern: "Es geht eher um das Auftreten." Parteichefin Frauke Petry wolle ehemalige Unionswähler nicht verprellen. Sollte Höcke tatsächlich ausgeschlossen werden, drohe der AfD die Spaltung, meint Koschmieder.