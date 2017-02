Die Opposition fordert insbesondere Aufklärung über die Rolle des Verfassungsschutzes im Fall Amri. "Wir erwarten endlich Aufklärung. Die Fragen im Fall Amri und Breitscheidplatz stehen seit Wochen im Raum", so der Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz am Montag vor der Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages. "Völlig unklar ist bis heute die Rolle des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Da war bisher die Auskunftsfreudigkeit der Bundesregierung sehr gebremst."

Schon im Dezember 2015, ein Jahr vor dem Anschlag, vermutet das Bundeskriminalamt in der noch unbekannten Person den Tunesier Anis Amri. Im Februar 2016 fragt das BKA in Tunis - vergeblich - nach Angaben zu seiner Person. Weil Amris Unterlagen fehlen, ist seine Abschiebung im August 2016 nicht möglich. Laut tunesischem Generalkonsulat sind die Fingerabdrücke noch im Oktober unbekannt. Vier Tage danach erfährt das BKA: Tunesien weiß, dass es sich um Anis Amri handelt. Erneut beantragt die Ausländerbehörde Köln die Unterlagen. Die treffen schließlich auch ein - zwei Tage nach dem Anschlag.

Abschiebungen fallen in die Zuständigkeit der Länder. Die Kommunikation mit den Herkunftsstaaten übernehmen deshalb oft kommunale Einrichtungen - nicht gerade ein Vorteil auf internationaler Ebene. Im Fall Amri hatten die Ausländerbehörde Kleve und die Zentrale Ausländerbehörde Köln die tunesischen Behörden kontaktiert. Auf das Angebot des Bundesinnenministeriums, sie nötigenfalls zu unterstützen, gingen die Behörden in NRW nicht ein. Bund und Länder wollen deshalb in Zukunft wesentlich enger bei Abschiebungen zusammenarbeiten und Kompetenzen auf die Bundesebene übertragen. Die Bundesregierung plant mehrere "Ausreisezentren", in denen sich Ausreisepflichtige kurz vor ihrer Abschiebung aufhalten müssen.

Die Länder überwachen Gefährder offenbar nicht nach einheitlichen Regeln. In einem "Spiegel"-Interview kritisierte Innenminister de Maizière, manchmal werde ein Gefährder in einem Bundesland rund um die Uhr observiert, während in einem anderen nur sein Telefon überwacht werde.

Fast anderthalb Jahre lang hielt sich der Tunesier Anis Amri in Deutschland auf. Er nutzte mehr als ein Dutzend gefälschte Identitäten, wurde als Gefährder eingestuft, von der Polizei observiert und sogar kurz in Abschiebehaft genommen. Und doch konnte er den schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland verüben. Wie war das möglich? Um solche Taten künftig besser verhindern zu können, wollen Behörden in Bund und Ländern Defizite beheben. Die Kernpunkte:



An der Sitzung nahmen unter anderen Generalbundesanwalt Peter Frank und die Innenminister Nordrhein-Westfalens und Berlins, Ralf Jäger und Andreas Geisel (beide SPD), teil. Die Linken-Innenexpertin Ulla Jelpke erhoffte sich Erkenntnisse über die Behördenkoordinierung in dem Fall und darüber, warum Amri etwa trotz Dokumentenfälschung nicht festgesetzt worden sei.

Der Obmann der Unionsfraktion in dem Gremium, Armin Schuster, rückte die Rolle Nordrhein-Westfalens in den Vordergrund. Ihn interessiere, wie stark die Landesregierung über den Fall informiert gewesen sei, sagte er. Jäger vertritt die Ansicht, im Fall Amri habe sein Bundesland alle juristischen Mittel ausgeschöpft.

