Mo 13.02.2017 | 09:25 | Interviews

- Kita-Streik: Dürfen Eltern zu Hause bleiben?

Es ist der Horror für viele Eltern: Kurzfristiger Warnstreik in der Kita! So wie in Berlin: Montag und Dienstag bleiben viele Kitas zu. Die Kinder zur Arbeit mitzunehmen geht nur in den wenigsten Fällen. Aber ist das ein Grund, nicht zur Arbeit zu gehen? Wir fragen den Arbeitsrechtler Ulf Weigelt: Was können – und müssen - Eltern in solch einer Situation tun?