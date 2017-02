Mo 13.02.2017 | 09:05 | Interviews

- Dresdens OB Hilbert: 'Man kann Geschichte nicht negieren'

"Es gibt immer noch Versuche, die Geschichte umzudeuten und Dresden in einem Opfermythos dastehen zu lassen. Dresden war keine unschuldige Stadt." Seit diesem Zitat von Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wird er von der AfD beschimpft und von Rechten bedroht. Er und seine Familie stehen unter Polizeischutz. Hilbert selbst sieht eine starke Spaltung in der Gesellschaft, auch und gerade in seiner Stadt. Dennoch ist er davon überzeugt, dass die Dresdner zum Gedenken an die Bombenangriffe von 1945 ein starkes Zeichen setzen werden.