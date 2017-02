- 'Steinmeier wird es gut machen'

Bei der Wahl des Bundespräsidenten am 12. Februar 2017 sind die Stimmengewichte in der Bundesversammlung folgendermaßen verteilt: Bei der Bundesversammlung am 12. Februar ist der frühere Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) der aussichtsreichste Bewerber für das Amt des Bundespräsidenten. Die Wahl des gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD gilt als sicher. Denn die Regierungskoalition verfügt über weit mehr als die in den ersten beiden Wahlgängen nötigen 631 Stimmen. Insgesamt hat die Bundesversammlung 1260 Mitglieder, jeweils zur Hälfte Bundestagsabgeordnete und Delegierte der Länder.

Nach derzeitigem Stand entfallen auf die Union 539 Wahlleute, die SPD entsendet 384. Der drittgrößte Block sind die Grünen mit 147 Delegierten von Bundestag und Ländern, gefolgt von den Linken mit 95. Die nicht im Bundestag vertretene FDP kommt auf 36 nur von den Ländern entsandte Wahlleute, die AfD auf 35, die Piraten auf 11, die Freien Wähler aus Bayern auf 10.

Nur jeweils einen Vertreter haben der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) und die Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegung/Freie Wähler (BVB/FW). Die im Januar 2017 aus der CDU ausgetretene Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach nimmt als Fraktionslose an der Wahl teil.

Veränderungen der Stimmenverhältnisse sind bis zum Wahltag möglich, etwa durch den Tod eines mit einem Überhangmandat ausgestatteten Delegierten. Auch Austritte und Wechsel aus einer Partei wirken sich aus. (Quelle: dpa)