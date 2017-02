Fr 10.02.2017 | 15:45 | Interviews

- Kunst zu Holm: 'Gab neuen Sachverhalt'

Der Berliner Stadtsoziologe Holm behält jetzt doch seinen Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität. Hochschul-Präsidentin Kunst sagte im Inforadio, Holm habe in einer schriftlichen Stellungnahme erklärt, dass er gegenüber der Universität zu seiner Stasi-Tätigkeit objektiv falsche Angaben gemacht habe. Aus dieser Erklärung habe sich die Möglichkeit ergeben, die Kündigung in eine Abmahnung umzuwandeln.