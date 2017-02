Die Aufgaben der Agentur richten sich nach den Vorgaben des Einheitsübereinkommens. Für den Anbau von Cannabis vergibt die Agentur Aufträge. Die Auftragnehmer werden in einem entsprechenden Ausschreibungsverfahren ermittelt. Die Agentur muss die Ernte in Besitz nehmen und dafür Sorge tragen, dass ausschließlich Cannabis in pharmazeutischer Qualität an Apotheken zur Versorgung von Patientinnen und Patienten ausgeliefert wird.



Die Agentur wird beim BfArM angesiedelt sein. Die Agentur wird als Fachgebiet in die bisherige Struktur des BfArM integriert. Die Agentur wird somit Bestandteil einer wissenschaftlich geprägten Abteilung.