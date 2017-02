- 'Eine Politik der Abschottung'

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Donnerstag auf einen Plan geeinigt, abgelehnte Asylbewerber schneller und konsequenter abzuschieben. Es solle zeitnah ein Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht erarbeitet werden, sagte Merkel nach einem Treffen mit den Länderchefs in Berlin. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) spricht von einem guten Ergebnis. Im Inforadio weist er aber auch auf bestehende Probleme hin - etwa bei der Länge der Asylverfahren, aber auch bei der Einrichtung des "gemeinsamen Zentrums zur Unterstützung von Rückführungen" in Potsdam.