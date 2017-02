- 'Wir brauchen schnelle Asyl-Entscheidungen'

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Donnerstag auf einen Plan geeinigt, abgelehnte Asylbewerber schneller und konsequenter abzuschieben. Es solle zeitnah ein Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht erarbeitet werden, sagte Merkel nach einem Treffen mit den Länderchefs in Berlin. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) spricht von einem guten Ergebnis. Im Inforadio weist er aber auch auf bestehende Probleme hin - etwa bei der Länge der Asylverfahren, aber auch bei der Einrichtung des "gemeinsamen Zentrums zur Unterstützung von Rückführungen" in Potsdam.

Kern des Plans ist ein Maßnahmenpaket, das etwa die Ausdehnung des Ausreisegewahrsams auf zehn Tage, ein gemeinsames Zentrum für die Rückführung und eine bessere Überwachung abzuschiebender Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit vorsieht.

Details des von Bund und Ländern geplanten Zentrums zur besseren Rückführung (ZUR) müssten noch beraten werden, betonte Merkel. Das ZUR soll auch Sammelrückführungen organisieren. Die Ländervertreter betonten das Interesse, dass der Bund sich hier stärker engagieren sollte.

Hintergrund des Vorstoßes ist die schnell steigende Zahl von Asylentscheiden durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Dadurch wächst auch die Zahl der Menschen, die Deutschland wieder verlassen müssen.

Abschiebung aus der Erstaufnahmeeinrichtung

Asylsuchende sollen möglichst noch aus der Erstaufnahmeeinrichtung bei einem negativen Asylbescheid abgeschoben und nicht mehr vor einem Urteil auf Kommunen verteilt werden.

Der Bund will 2017 seine Mittel für Rückkehrprogramme und Reintegrationsmaßnahmen in den Herkunftsländern erhöhen, die Länder sagten dies ebenfalls zu.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll wie die lokalen Ausländerbehörden die Möglichkeit erhalten, im Verdachtsfall Handy-Daten von Antragstellern auszuwerten, um die Identität zu überprüfen.

Die Länder sagten zudem zu, eine ausreichende Anzahl von Abschiebungshaftplätzen möglichst in der Nähe zentraler Ausreiseeinrichtungen bereitzustellen. Zudem soll der Datenaustausch über alle staatlichen Ebenen hinweg garantiert werden. In Zusammenarbeit mit Herkunftsstaaten sollen darüber hinaus schneller die für die Rückführung nötigen Papiere besorgt werden. Sowohl Merkel, Sellering als auch Bouffier betonten übereinstimmend, dass die freiwillige Rückkehr abgelehnter Asylbewerber und nicht anerkannter Flüchtlinge in ihre Heimatländer der bevorzugte Weg sei.

Kein Ende der Willkommenskultur

Abschiebungen müssten aber in einem Rechtsstaat durchgesetzt werden und würden die Bereitschaft zur freiwilligen Rückkehr erhöhen. Merkel widersprach der Einschätzung, dass dies das Ende der Willkommenskultur in Deutschland sei. Die Einigung sei vielmehr "die notwendige Voraussetzung dafür, dass wir weiter ein Land sein können, in dem Menschen, die Schutz suchen, willkommen geheißen werden können", betonte die Kanzlerin. Über die von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) geforderte Stärkung der Zuständigkeiten der Bundespolizei werde man nicht mehr in dieser Legislaturperiode entscheiden. (Reuters)