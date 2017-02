- 'Der Frust ist riesengroß'

Polizisten und andere Einsatzkräfte wie Santitäter und von der Feuerwehr sollen besser vor den eignenen Mitmenschen geschützt werden. Deshalb hat die Regierung am Vormittag ein Gesetz auf den Weg gebracht. Laut Vorlage sollen schon einfache Angriffe mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden. Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, findet diese Verschärfung richtig, denn die Gewalt gegen Polizisten nehme "immer dramatischere Formen" an.

So habe es allein im vergangenen Jahr weit mehr als 60.000 Angriffe auf Polizisten gegeben. In Berlin seien es über 10 Attacken am Tag. Dieser Zustand sei für Polizisten sehr frustrierend. Er hofft, dass die Gerichte das Gesetz streng anwenden werden - und das es gleichzeitig in der Öffentlichkeit wieder mehr Wertschätzung gegenüber Polizisten gibt.

Zudem sei es nötig in der Erziehung und Bildung den Respekt gegenüber Staatsbeschäftigten zu vermitteln. "Manchmal hat man den Eindruck, manche Familien haben sich von der Erziehungsarbeit schon verabschiedet und übertragen sie auf überforderte Schulen", sagt Wendt. "Das geht natürlich nicht."