- 'Eine Katastrophe für Israel'

Trotz vieler Proteste und politischer Warnungen hat Israels Parlament ein Gesetz verabschiedet, das illegale Siedlungen auf Palästinensergebiet legalisiert. Tausende neue Wohnungen sollen gebaut und eine neue Siedlung für jüdische Siedler gegründet werden. Kritiker sehen darin das Ende der Zwei-Staaten-Lösung. Yossi Ben-Artzi, Professor an der Universität Haifa, geht noch weiter. Er sieht in dem Gesetz eine Gefahr nicht nur für die Demokratie, sondern auch für Israels Charakter als jüdischer und demokratischer Staat.



Die Verabschiedung eines Gesetzes zur nachträglichen Legalisierung israelischer Siedlungen im besetzten Westjordanland hat international Kritik ausgelöst. "Das Vertrauen, das wir in das Bekenntnis der israelischen Regierung zur Zwei-Staaten-Lösung haben mochten, ist nachhaltig erschüttert", erklärte das Außenministerium in Berlin. "Viele in Deutschland, die in tiefer Verbundenheit an der Seite Israels stehen, lässt dieser Schritt enttäuscht zurück."

Das Gesetz stelle einen neuen Angriff auf die Zwei-Staaten-Lösung dar, erklärte Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault in Paris mit. "Es droht, die Spannung in der Region noch zu verschärfen."

Auch die Türkei und Großbritannien übten am Dienstag Kritik. Die Palästinenser sprachen vom "Ende der Zwei-Staaten-Lösung". Rechtsreligiöse israelische Politiker lobten dagegen die Entscheidung. Israels Höchstes Gericht könnte das Gesetz noch kippen.