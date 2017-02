BAMF fordert Registrierung per Fingerabdruck

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fordert die Kommunen auf, von allen Flüchtlingen Fingerabdrücke zu nehmen. Damit soll verhindert werden, dass sich ein Flüchtling in mehreren Bundesländern registrieren lässt und überall Sozialleistungen kassiert. Oder dass er Versteck spielt mit Terror-Ermittlern - wie der Attentäter vom Breitscheidplatz. Bei vielen Ausländerbehörden fehlen jedoch die technischen Voraussetzungen, sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deustchen Städte- und Gemeindebundes. Außerdem müssten Bund und Länder die Kosten dafür gemeinsam tragen.



Mehr als 90 Prozent der Ausländerbehörden in Deutschland könnten bislang keine Fingerabdrücke von Asylsuchenden vergleichen. Dies teilte das Bamf der "Welt" mit. Maximal zehn Prozent der Ausländerbehörden besäßen demnach ein entsprechendes Gerät, um Fingerabdrücke zu nehmen und zu vergleichen. Mehrfachregistrierungen seien daher weiterhin leicht möglich, berichtete die Zeitung.

Fehlende Digitalisierung

Dem Bamf zufolge sind mittlerweile zwar alle Ausländerbehörden an das Kerndatensystem angeschlossen. "Allerdings sind nicht alle Ausländerbehörden technisch in der Lage, Fingerabdrücke zu registrieren und zu erfassen", sagte eine Sprecherin der Behörde der "Welt". Zudem seien nicht alle Ausländerbehörden vollständig digitalisiert. Nach Informationen der Zeitung soll das Thema auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag angesprochen werden.