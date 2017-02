- Lauterbach: Steigende Zusatzbeiträge sind nicht fair

Das prognostiziert der Verband der Ersatzkassen. Gründe seien der medizinische Fortschritt, die Überalterung unserer Gesellschaft und kostspielige Reformen der Politik. Die Kassen dürften deshalb die Zusatzbeiträge weiter erhöhen - also jene Beiträge, die die Arbeitnehmer alleine zahlen, ohne Zuschuss vom Arbeitgeber. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält das für ungerecht. Die steigenden Kosten müssten von beiden Seiten gemeinsam getragen werden, fordert Lauterbach im Gespräch mit Sabine Dahl.

"In allen Gesundheitssystemen steigen die Kosten, weil wir immer mehr können", sagt Lauterbach. Zudem komme die große Generation der Babyboomer nun in ein Alter, in dem schwere Erkrankungen keine Seltenheit mehr seien: "Die Menschen werden älter, die wird Medizin besser."

Es sei nicht fair, dass nur die Arbeitnehmer die steigenden Beiträge stemmen müssten - und nicht auch die Arbeitgeber, meint Lauterbach. Das gehe zurück auf eine Entscheidung der FDP in der schwarz-gelben Regierungskoalition unter Merkel. Die Union halte bis heute an der Regelung fest: "Der CDU ist der Schutz der Arbeitgeber wichtiger als eine gemeinsame Finanzierung der zusätzlichen Kosten durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber."

Lauterbach betont, dass in Zukunft die Krankenversicherungen nur für alle Bürger bezahlbar blieben, wenn die Beiträge wieder von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam gezahlt würden. "Die Wiedereinführung der Parität ist von großer Bedeutung." Auf die Frage, ob das nicht deutsche Löhne und Produkte zu teuer machen würde, erwidert Lauterbach, dass die Parität auch Arbeitsplätze schaffe.