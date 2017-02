Fake News, Hass im Netz und CyberMobbing: Selten war das Thema Internetsicherheit so präsent wie aktuell. In mehr als 100 Ländern machen sich Initiativen, Medien, Schulen und Unternehmen am Safer Internet Day wieder stark für ein “besseres Internet“, so auch heute wieder. Mit zahlreichen Aktionen will die EU-Initiative klicksafe online und offline ein Zeichen für ein positives Miteinander im Netz setzen. Uwe Leest leitet das “Bündnis gegen Cybermobbing e.V.“ - er sieht einen steigenden Trend, was Mobbing im Internet angeht. Im Gespräch mit Heiner Martin erklärte er, durch welche Früherkennungszeichen Eltern erkennen können, wenn ihr Kind in Sozialen Medien gemobbt wird.