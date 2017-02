Di 07.02.2017 | 07:05 | Interviews

- Neuer Aufsichtsrat, alte Probleme?

Inzwischen kommt man mit dem Zählen gar nicht mehr nach, wenn man die Sondersitzungen des FBB-Aufsichtsrates beziffern soll. Heute trifft sich erneut das Gremium, erstmals nach Bekanntwerden der neuerlichen Verschiebung des BER-Eröffnungstermins. Und es setzt sich neu zusammen: Rot-Rot-Grün entsendet seine neuen Senatoren in das Gremium. Also wieder Politiker – und nicht wie Brandenburg vor allem Experten. Eckart Reinke trainiert als Vorstand des Instituts der Aufsichtsräte solche Funktionäre. Was hält er von der FBB-Zusammensetzung?

Am Tag vor der Aufsichtsratssitzung wurde bekannt, dass bei der Bewältigung des Problems mit mehr als 1000 Türen im Terminal die Firma Bosch aktiver eingeschaltet wird. Die nicht funktionierenden Automatiktüren waren hauptverantwortlich für die neuerliche Verschiebung des Eröffnungstermins. Der Gebäudetechnik-Ausstatter Bosch sagte nach Flughafenangaben am Montag zu, kurzfristig "signifikant" mehr Leute auf die Baustelle zu bringen. Sie sollen die Steuerungsprobleme bei rund 1100 Türen im Terminal beheben.



Außerdem helfe Bosch dabei, die Arbeit der verschiedenen Baufirmen zu koordinieren, kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Flughafen-Aufsichtsratschef nach einem Treffen mit Bosch-Vertretern im Roten Rathaus an. Er sprach von fast 1000 betroffenen Türen. "Das macht den Umbau der Türen und die Fertigstellung sehr viel schneller", gab sich Flughafenchef Karsten Mühlenfeld zuversichtlich. Müller betonte in einer Pressemitteilung: "Klar ist auch: Der Flughafen und seine Planer und Objektüberwacher müssen mehr leisten."

Hoffnung auf neuen Zeitplan

Vereinbart wurde am Montag auch, zu prüfen, wie die Flughafengesellschaft ihre Strukturen für die Bauplanung und -koordinierung verbessern kann, wie Müller sagte. Darüber werde der Aufsichtsrat am Dienstag sprechen. Nachdem die Eröffnung des drittgrößten deutschen Flughafens zum fünften Mal verschoben worden ist, soll es auch um den weiteren Zeitablauf gehen. Ein neuer Eröffnungstermin werde aber erst im Frühjahr genannt.



Der Aufsichtsrat des BER-Flughafenbetreibers FBB konstituiert sich neu: Ihm gehören nun 20 Mitglieder an anstatt 15 bislang. Die Hälfte der Sitze geht an Arbeitnehmervertreter. Das Land Berlin schickt Senatoren in den Aufsichtsrat. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) rücken in das Kontrollgremium. Der Regierender Bürgermeister Michael Müller bleibt Vorsitzender.



Der BER-Flughafen Berlin Brandenburg ist derweil noch längst nicht betriebsbereit, hat aber schon eine lange Geschichte - mit einem halben Dutzend Aufschüben für den Eröffnungstermin: