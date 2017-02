Di 07.02.2017 | 09:05 | Interviews

- Was tun gegen Cybermobbing?

Fake News, Hass im Netz und CyberMobbing: Selten war das Thema Internetsicherheit so präsent wie aktuell. In mehr als 100 Ländern machen sich Initiativen, Medien, Schulen und Unternehmen am Safer Internet Day wieder stark für ein “besseres Internet“, so auch heute wieder. Mit zahlreichen Aktionen will die EU-Initiative klicksafe online und offline ein Zeichen für ein positives Miteinander im Netz setzen. Uwe Leest leitet das “Bündnis gegen Cybermobbing e.V.“ - er sieht einen steigenden Trend, was Mobbing im Internet angeht. Im Gespräch mit Heiner Martin erklärte er, durch welche Früherkennungszeichen Eltern erkennen können, wenn ihr Kind in Sozialen Medien gemobbt wird.



Die Gründe liegen auf der Hand: durch die wachsende Verbreitung von Smartphones und wegen des Siegeszugs des mobilen Internets sei die Nutzung immer weiter gestiegen. Gerade jüngere Menschen kommen immer mehr dazu. Zugleich habe die Gesellschaft nicht die Sensibilität und die Maßnahmen ergriffen, um die Jugendlichen vor Cybermobbing zu schützen.

Was tun bei Mobbing?

Auf alle Fälle sollten sich Jugendliche an eine Person ihres Vertrauens wenden, etwa an Eltern, Lehrer oder auch enge Freunde. Je nachdem, wo die Mobbing-Beiträge stünden, könne man auch gegen die jeweilige Plattform vorgehen und eine Löschung erreichen. Ein weiterer Weg: zur Polizei zu gehen und Strafanzeige zu stellen, mit entsprechendem Rechtsbeistand. Was können Eltern tun? Wie können Eltern erkennen, dass ihr Kind gemobbt wird? Wenn etwas nicht stimmt, können gewisse Verhaltensänderungen des Kindes darauf hinweisen. "Das eine ist, dass das Kind plötzlich nicht mehr in die Schule will, weil dort der Raum ist, in dem das Ganze stattfindet. Eventuell werden Appetitlosigkeit und Krankheit vorgetäuscht - "um den Raum, in dem das Mobbing vermutlich stattfindet, nicht mehr betreten zu müssen". Ein weiteres Zeichen könnte sein, dass Jugendliche plötzlich das Internet nicht mehr nutzen, obwohl sie das früher häufig getan haben.



