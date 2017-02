- 'Das ist eine systematische Mordpolitik'

"Human Slaughterhouse": So heißt ein Bericht von Amnesty International. Ein solches Schlachthaus für Menschen soll laut der Menschenrechtsorganisation das Militärgefängnis Sadnaya in Syrien gewesen sein. 13.000 zivile Gegner des syrischen Regimes seien dort ohne rechtsstaatlichen Prozess auf brutale Weise hingerichtet worden - zwischen 2011 und 2015. Von einer neuen Dimension der Grausamkeiten spricht René Wildangel, Syrien-Experte bei Amnesty International - und beschreibt, dass die Assad-Regierung systematisch gemordet habe. "Wir fordern, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden", sagt Wildangel.



Ein neuer Bericht über systematische Massenhinrichtungen in syrischen Gefängnissen erhöht den Druck auf die Regierung in Damaskus. «Der Bericht sollte ein Neustart für eine Diskussion über das sein, was wir seit fünf Jahren sagen: dass das Regime ein kriminelles Regime ist», erklärte ein Sprecher des Oppositionsbündnisses Nationale Syrische Koalition, Ahmed Ramadan, am Dienstag.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte die Vereinten Nationen zu einer Untersuchung auf. Internationale Beobachter müssten Zugang zu syrischen Gefängnissen erhalten, sagte Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty in Deutschland. Ramadan erklärte, in den Gefängnissen des Regimes seien Tausende ohne Prozess hingerichtet worden. Die meisten seien willkürlich festgenommen worden.

Laut dem neuen Bericht von Amnesty ließ Syriens Regierung zwischen 5000 und 13 000 Gefangene bei Massenhinrichtungen töten. Die Menschen wurden von 2011 bis 2015 in dem berüchtigten Militärgefängnis Saidnaja nahe Damaskus ohne ein rechtsstaatliches Verfahren gehängt, wie es in dem Amnesty-Bericht weiter heißt. Bei den meisten Hingerichteten habe es sich um Zivilisten gehandelt.