Di 07.02.2017 | 09:05 | Interviews

- Merkels nächste heikle Mission

Letzte Woche die Türkei – diese Woche Polen: Bundeskanzlerin Merkel absolviert in diesen Tagen ein durchaus herausforderndes Reiseprogramm. Gerade wenn es um eine einheitliche EU-Linie in der Flüchtlingsfrage geht, liegen Berlin und Warschau denkbar weit auseinander. Und: auch die polnische Regierung steht im Verdacht, die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen zu treten. Cornelius Ochmann ist Vorstandsmitglied bei der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Warschau. Mit welchen Ergebnissen der Merkel-Reise rechnet er?

Auch auf Inforadio.de Fr 03.02.2017 | 10:45 | Vis à vis Schwerer Gang nach Polen Über die größten bilateralen Stolpersteine spricht Gabriele Heuser mit unserem Polen-Korrespondenten Henryk Jarczyk.

Bundestagsabgeordnete haben Kanzlerin Angela Merkel aufgefordert, bei ihrem Besuch am Dienstag in Warschau Demokratieverstöße der polnischen Regierung anzuprangern. Zugleich solle sie möglichst für mehr Zusammenhalt mit Deutschland und der EU werben, sagten Mitglieder der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe der Deutschen-Presse-Agentur in Berlin.



Die Einschränkungen von Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit in Polen führten zu wachsenden Differenzen mit Deutschland, sagte der Vorsitzende der Parlamentariergruppe, Thomas Nord (Linke). "Das kann die Beziehungen nachhaltig beschädigen und den Zusammenhalt in der EU schwächen." Sein Stellvertreter Dietmar Nietan (SPD) forderte die Kanzlerin auf, Polens Regierung trotz ihrer teilweise anti-deutschen Rhetorik wieder zum verstärkten Austausch mit Deutschland zu bringen.