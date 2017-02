"Deutschland ist ein starkes Land. (...) Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden." (Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin, 31. August 2015)



"Es wird an einer Begrenzung und damit einer Obergrenze für die Zuwanderung kein Weg vorbeiführen." (CSU-Chef Horst Seehofer in München, 20. November 2015)



"Eines ist klar, wir müssen die Zahl der Flüchtlinge spürbar reduzieren. Daran arbeiten wir mit Nachdruck." (Merkel beim Neujahrsempfang der CDU in Greifswald, 22. Januar 2016)



"Wir haben im Moment keinen Zustand von Recht und Ordnung. Es ist eine Herrschaft des Unrechts." (Seehofer in der "Passauer Neuen Presse", 10. Februar 2016)



"Ich bin heute wie damals davon überzeugt, dass wir es schaffen, unserer historischen Aufgabe (...) gerecht zu werden. Wir schaffen das. Und wir haben im Übrigen in den letzten elf Monaten sehr, sehr viel bereits geschafft." (Merkel in Berlin, 28. Juli 2016)



"Ich kann mir diesen Satz auch beim besten Willen nicht zu eigen machen. Dafür ist die Problemlage zu groß." (Seehofer über Merkels "Wir schaffen das" nach einer Kabinettsklausur am Tegernsee, 30. Juli 2016)



"Er ist Teil meiner politischen Arbeit, weil ich davon überzeugt bin, dass wir ein starkes Land sind, das auch aus dieser Phase gestärkt herauskommen wird. (...) Manchmal denke ich aber auch, dass dieser Satz etwas überhöht wird, dass zu viel in ihn geheimnist wird. So viel, dass ich ihn am liebsten kaum noch wiederholen mag, ist er doch zu einer Art schlichtem Motto, fast zu einer Leerformel geworden." (Merkel in der "Wirtschaftswoche" über ihren Satz "Wir schaffen das", September 2016)



"In der Abwägung war es absolut richtig, aber es hat letztendlich dazu geführt, dass wir eine Zeit lang nicht ausreichend Kontrolle hatten." (Merkel nach dem CDU-Wahldesaster in Berlin zu ihrer Flüchtlingspolitik, 19. September 2016)



"Die Stellungnahme der Kanzlerin ist in vielen Punkten bemerkenswert und in vielen Punkten zu begrüßen." (Seehofer im Kloster Banz, 20. September 2016)

"Wenn wir unser Menschenbild ernst nehmen, kann der Anspruch, dass die Würde des Menschen unantastbar sein soll, nicht an den deutschen Staatsgrenzen enden - und auch nicht an den europäischen Außengrenzen." (Merkel in der Wochenzeitung "Die Zeit", Oktober 2016)



"Wir sind uns in den letzten Wochen in vielen Punkten näher gekommen. Wenn es in einem weiter Differenzen gibt, dann können wir das aushalten." (Seehofer im "Spiegel", Oktober 2016)

"Es wurde nie eine Grenze aufgemacht, es wurde nur keine Grenze zugemacht." (Merkel in Jena, Dezember 2016)



"Es wird eine Regierungsbeteiligung der CSU ohne eine Obergrenze von 200 000 für die Bundesrepublik Deutschland bei der Zuwanderung nicht geben." (Seehofer im Gespräch mit dpa in München, Dezember 2016)



"Wir sind auf einem guten Weg, dass CDU und CSU in den wichtigen Fragen gemeinsame Positionen haben oder vielleicht finden werden." (Merkel in Schöntal, Baden-Württemberg, Januar 2017)



"In München muss Zukunft gestaltet werden und nicht nur Gegenwart verwaltet werden und schon gar nicht zurückgeblickt werden - das ist unser Ziel." (Seehofer bei einer Fraktionsklausur im Kloster Banz mit Blick auf ein mögliches Spitzentreffen, Januar 2017)

