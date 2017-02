Mo 06.02.2017 | 07:05 | Interviews

- Herrmann: Union geschlossen hinter Merkel

Bayerns Innenminister Herrmann sieht im anhaltenden Streit zwischen den Unionsparteien über eine Flüchtlings-Obergrenze kein Hindernis für einen gemeinsamen Bundestagswahlkampf. Es gebe in den meisten zentralen Politikfeldern große Übereinstimmung - diese Gemeinsamkeiten müssten im Wahlkampf in den Vordergrund gestellt werden. Scharfe Kritik übte Herrmann an SPD-Kanzlerkandidat Schulz.