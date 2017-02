Mo 06.02.2017 | 15:25 | Interviews

- 'Das ist unentschuldbar'

Das, was da am Sonnabend in Dortmund passiert ist, hat die rote Linie deutlich überschritten: BVB-Fans bewarfen Anhänger von RB Leipzig mit Steinen, unter den Opfern sind sogar Frauen und Kinder. Der BVB-Fanprojekt-Beauftragt Thilo Danielsmeyer spricht von "unentschuldbaren Vorgängen" und fordert streng gegen die Täter vorzugehen. Grundsätzlich sei die Stimmung schon Tage vor dem Bundesligaspiel aufgeheizt gewesen. Dazu beigetragen hätten auch die Vereine und die Medien. Die Dortmunder Ablehnung von RB Leipzig sei ein "Massenphänomen" gewesen.

Audios zum Thema - Chronologie der Ereignisse

- Update nach den Ausschreitungen

Nach dem Gewaltausbruch von BVB-Hooligans fordert das Dortmunder Fanprojekt Härte gegenüber Einzeltätern und Umsicht bei darüber hinaus gehenden Konsequenzen. "Natürlich müssen Einzeltäter hart bestraft werden. Doch ein großer Rundumschlag wird nichts bringen", sagte Projektleiter Thilo Danielsmeyer im Inforadio. Man könne "jetzt die Südtribüne sperren, aber die Probleme werden bleiben. Solche Maßnahmen haben sich in der Vergangenheit

nicht bewährt."

Neonazi-Szene bereitet Sorge

Der Sportwissenschaftler hält die "unentschuldbaren" Attacken von BVB-Schlägern auf friedliche Fans von RB Leipzig nicht für überraschend: "Wenn man sich den Hype ansieht, der von den Medien und den Klubs vor dem Spiel gemacht wurde - da wurde diese Partie ja quasi zum 'Kampf der Systeme' hochgeschaukelt. Jede Äußerung wurde total wichtig und Leipzig als Feind schlechthin ausgemacht. Da sind Grenzen dann schnell überschritten." Die Fan-Arbeit stehe vor einer großen Herausforderung. Schnelle Lösungen gebe es nciht.



Hinzu komme: "Wir in Dortmund haben den Ruf der Neonazi-Hauptstadt Deutschlands. Und die versuchen, ihren Einfluss im Fußball geltend zu machen."

Watzke spricht von ersten Ermittlungserfolgen

Unterdessen hat BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erste Ermittlungserfolge bestätigt, die Öffentlichkeit aber auch um Geduld gebeten. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung dieser nicht so tollen Dinge. Wir haben auch erste Erfolge, wir haben das Gefühl, dass wir erste Täter ermitteln konnten", sagte Watzke in einer Videostellungnahme auf der BVB-Internetseite. "Ich bitte sie da aber um ein paar Tage Geduld, weil jetzt Genauigkeit vor Schnelligkeit geht", sagte Watzke weiter: "Sie können wirklich sicher sein, dass wir alles, aber auch wirklich alles in unserer Kraft stehende tun werden, um diesen Dingen ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben."



In dem 1:46-Minuten-Statement wirkt Watzke noch sichtlich mitgenommen von den Ereignissen rund um das Spitzenspiel am Samstag, bei dem sechs Leipziger Fans, vier Polizisten und ein Polizeihund verletzt wurden. Im Klub sei man "noch immer schockiert über die massive Gewalt und Beleidigungen, die dort stattgefunden haben", sagte der 57-Jährige.