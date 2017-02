Sa 04.02.2017 | 08:24 | Interviews

- Hilft der 10-Punkte-Plan?

Mit einem 10-Punkte-Plan will die EU den Flüchtlingsschleppern vor den Küsten Libyens das Handwerk legen. So hat es am Freitag der EU-Gipfel auf Malta beschlossen. Konkret soll die libysche Küstenwache bessere Ausrüstung bekommen, auch neue Aufnahmeeinrichtungen in dem nordafrikanischen Land sind angedacht. Wir wollen vom FDP-Europapolitiker Alexander Graff Lambsdorff wissen: reicht das aus?

Lässt sich der Zustrom von Migranten aus Richtung Nordafrika stoppen? Die EU will es zumindest versuchen. In zehn Bereichen soll es so schnell wie möglich Fortschritte geben. Ein Überblick: