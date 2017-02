Sa 04.02.2017 | 08:04 | Interviews

- Berlin und sein Hochhausproblem

Berlin boomt, die Einwohnerzahl wächst weiter, der Wohnungsmarkt ist knapp. Gleichzeitig stehen Investoren Schlange und wollen bauen: Hochhäuser. Bauinteressenten gibt es also genügend, und doch kommt das Ganze kaum in Schwung. Nur in der City West hat sich zuletzt die Berliner Skyline sichtbar verändert. Woran liegt`s? Das fragen wir den Stadtsoziologen Sigmar Gude.