- Charité hofft auf 'rote Seescheide'

Die Charité testet ein neues Mittel gegen Krebs. Es arbeitet mit einem Wirkstoff aus der roten Seescheide - ein korallenähnliches Tier, das man am Boden im Mittelmeer und vor der portugiesischen Atlantikküste findet. Wie weit ist die Forschung - und wie kamen die Wissenschaftler darauf, dass ausgerechnet dieses Tierchen helfen könnte? Darüber sprechen wir mit Jalid Sehouli, Direktor der Klinik für Gynäkologie an der Charité.



In Berlin leben deutlich mehr Menschen mit Krebs als noch vor zehn Jahren. Nach den jüngsten Zahlen für Ende 2014 wohnten 40 300 Männer und 48 900 Frauen in der Hauptstadt, bei denen in den vergangenen zehn Jahren eine Krebsdiagnose gestellt wurde. Das entspricht 2,4 Prozent der männlichen und 2,7 Prozent der weiblichen Bevölkerung, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit zum Weltkrebstag an diesem Samstag mitteilte. Ende 2004 hatten 25 600 Männer (1,5 Prozent) und 31 800 Frauen (1,8 Prozent) eine Krebsdiagnose erhalten.

Nicht eingerechnet sind Patienten mit der Diagnose weißer Hautkrebs. Addiert man sie dazu, lebten 2014 in Berlin 108 600 Menschen und 2004 rund 62 300 Menschen mit einer in den letzten 10 Jahren diagnostizierten Krebserkrankung.

Bösartige Tumore treffen hauptsächlich Menschen in höherem Lebensalter. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei rund 70 Jahren. Durch den demografischen Wandel nimmt die Zahl der Neuerkrankungen in Berlin von Jahr zu Jahr zu.