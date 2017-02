Solche Bilder hat man aus Rumänien seit 25 Jahren nicht gesehen: In Bukarest und rund 50 weiteren Städten sind Hunderttausende auf den Straßen, protestieren gegen eine Notverordnung der Regierung, mit der der Kampf gegen die Korruption ausgehöhlt werden soll. Das Gesetz brächte viele Amtsträger aus dem Schneider, darunter der Chef der regierenden Sozialdemokraten, Dragnea. Martin Sieg leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bukarest. Er beobachtet eine ausweglose Situation: "Es gibt kein Einlenken, der Konflikt wird noch lange andauern."



Zehntausende Menschen haben in ganz Rumänien den dritten Tag in Folge gegen die sozialliberale Regierung demonstriert. In der Hauptstadt Bukarest ließen sich die Menschen nicht von den Krawallen vom Vorabend abschrecken: Der gut einen Hektar große Platz vor dem Regierungssitz war am Donnerstagabend voller Demonstranten. Die Polizei machte zu Teilnehmerzahlen keine Angaben. Die Demonstrationen blieben diesmal friedlich, nachdem am Mittwochabend eine kleine Gruppe Randalierer in Bukarest Polizisten mit Feuerwerkskörpern und anderen Wurfgeschossen angegriffen hatte. Weitere Hochburgen der Proteste waren die westrumänische Stadt Timisoara (Temeswar), die siebenbürgische Stadt Cluj (Klausenburg/Kolozsvar) und die Universitätsstadt Iasi im Nordosten. Auch in vielen bisher ruhigen Kleinstädten versammelten sich überraschend protestierende Menschen vor den Rathäusern.



Worum geht es bei den Protesten? Und wie positioniert sich die EU zu den Vorgängen in ihrem Mitgliedsstaat?