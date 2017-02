- Deutschlands neuer Astronaut: 'Das Privatleben kommt leider ein bisschen zu kurz'

Geboren am 18. März 1970 in St. Wendel im Saarland.



Hobbys:

Reisen, Fotografie, Lesen, Politik und Fremdsprachen lernen. Er mag Sport, vor allem Radfahren und Wandern.



1989

Abitur am Gymnasium Wendalinum in St. Wendel

Er hat Materialwissenschaft und Werkstofftechnik

an der Universität des Saarlandes,

der University of Leeds, Vereinigtes Königreich,

der European School for Materials Technology in Nancy, Frankreich und der

UPC Barcelona, Spanien studiert.

1996

Studienabschluss mit dem Ingenieursdiplom in Materialtechnik an der European School for Materials Technology in Nancy und



1998

zwei weitere Ingenieursdiplomen in Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes. Später ergänzte Matthias diese Diplomstudiengänge im Jahr 2006 mit einem Master-Abschluss als Wirtschaftsingenieur an der Fernuniversität Hagen.

2004

erhielt Dr.-Ing Matthias Maurer seinen Doktortitel in Materialwissenschaft am Institut für Materialwissenschaft der RWTH Aachen. Seine mit Bestnote ausgezeichnete Dissertation unter dem Titel "Aluminiumschaum-Spritzschichtverbunde für den Leichtbau" wurde 2004 und 2005 mehrfach national für die hervorragende Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Werkstoffwissenschaften und Materialforschung gewürdigt.



Dr. Maurer zeichnet sich für die Erfindung von mehr als 10 patentierten Anwendungen verantwortlich, von denen die Hälfte international eingetragen sind.



weitere Infos zu Matthias Maurer finden Sie auf den Seiten der ESA