Ist den Ermittlern ein Schlag gegen islamistischen Terror in Deutschland gelungen? So viel steht fest: In Hessen wurde ein Verdächtiger festgenommen, in Berlin schon am Dienstagabend drei Männer. Der in Hessen festgenommene Tunesier soll in Zusammenhang mit einem Anschlag in seiner Heimat gesucht worden sein, erklärt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Auch an Anschlagsplanungen in Deutschland soll er beteiligt gewesen sein. Die Razzien in Berlin stehen derweil in keinem Zusammenhang zu jenen in Hessen, betont Götschenberg.