Mi 01.02.2017 | 12:25 | Interviews

- Razzien in Berlin und Hessen - die Hintergründe

Ist den Ermittlern ein Schlag gegen islamistischen Terror in Deutschland gelungen? So viel steht fest: In Hessen wurde ein Verdächtiger festgenommen, in Berlin schon am Dienstagabend drei Männer. Der in Hessen festgenommene Tunesier soll in Zusammenhang mit einem Anschlag in seiner Heimat gesucht worden sein, erklärt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Auch an Anschlagsplanungen in Deutschland soll er beteiligt gewesen sein. Die Razzien in Berlin stehen derweil in keinem Zusammenhang zu jenen in Hessen, betont Götschenberg.

Es war keine spontane Aktion: Die groß angelegte Razzia in Hessen wegen Terrorverdachts ist von den Ermittlungsbehörden vier Monate lang vorbereitet worden. 150 Beamte waren in dieser Zeit dauerhaft in die Untersuchungen eingebunden, wie der Sprecher des Landeskriminalamtes, Max Weiß, am Mittwoch in Wiesbaden sagte. Polizei und Generalstaatsanwaltschaft hätten nicht nur gegen Einzelne wie den festgenommenen Hauptbeschuldigten ermitteln wollen, sondern gegen das gesamte Netzwerk.

Anwerber und Schleuser für den IS?

Rund 1100 Polizeibeamte durchsuchten am frühen Mittwochmorgen 54 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen in Hessen. Schwerpunkt war das Rhein-Main-Gebiet. Ein 36 alter Tunesier wurde in Frankfurt festgenommen. Der mit Haftbefehl gesuchte Mann wird verdächtigt, als Anwerber und Schleuser für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv gewesen zu sein und ein Netzwerk von Unterstützern aufgebaut zu haben, um einen Terroranschlag in Deutschland zu verüben. Die Ermittlungen richten sich insgesamt gegen 16 Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 46 Jahren.

Erneut Fussilet-Moschee im Fokus

Gegen die drei in Berlin verhafteten Terrorverdächtigen wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt. Laut Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, sollen die Männer womöglich geplant haben, in das syrisch-irakische Kriegsgebiet auszureisen und sich dort ausbilden zu lassen.



Die Verdächtigen im Alter von 21, 31 und 45 Jahren waren am Dienstagabend bei einer Anti-Terror-Razzia gefasst worden. Bei dem Einsatz wurden mehrere Wohnungen und die Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit durchsucht. Einer der drei Verhafteten ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Verantwortlicher der Moschee. Dort soll sich auch der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Amri, häufig aufgehalten haben.