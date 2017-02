Mi 01.02.2017 | 09:25 | Interviews

- Stickoxide: 'Das Problem ist schon lange bekannt'

Auch im abgelaufenen Jahr war Stickoxid der "Schadstoff Nummer eins" in Deutschlands Städten. Das geht aus dem Bericht hervor, den das Umweltbundesamt am Dienstag vorgestellt hat. An mehr als der Hälfte aller verkehrsnahen Messstellen sei der Grenzwert für Stickstoffdioxid im vorigen Jahr im Jahresmittel überschritten worden. Es handele sich um ein lange bekanntes Problem, sagt Denis Pöhler vom Institut für Umweltphysik in Heidelberg. Dennoch hätten Politiker bisher zu wenig dagegen unternommen. Pöhler hält es für fragwürdig, Diesel-Fahrer weiterhin steuerlich zu bevorteilen.