Mi 01.02.2017 | 06:45 | Interviews

- Was tun gegen die Stickoxid-Belastung?

Das Umweltbundesamt (UBA) hat am Dienstag bekannt gegeben, dass auch im Jahr 2016 die Luft in deutschen Städten nahezu unverändert stark mit Stickstoffdioxid (NO2) belastet war. An mehr als der Hälfte aller verkehrsnahen Messstellen sei der Grenzwert für Stickstoffdioxid im vorigen Jahr im Jahresmittel überschritten worden, berichtete die Behörde. Der Stoff sei "weiter Schadstoff Nummer eins", die Belastung seit 2010 nur leicht zurückgegangen. Was plant die zuständige Berliner Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos), um die Situation zu verbessern?





Zur Person Regine Günther ist seit dem 8. Dezember 2016 Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz im Rot-Rot-Grünen Senat. Zuvor leitete sie 16 Jahre lang das Klima- und Energiereferat des WWF Deutschland und war danach Generaldirektorin Politik und Klima dieser Organisation.

Greenpeace-Protest auf der Siegessäule

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die goldene Frauenstatue auf der Berliner Siegessäule mit einer Atemschutzmaske ausgerüstet, um gegen schlechte Stadtluft zu protestieren. Kletterer von Greenpeace erklommen am Dienstag von der Aussichtsplattform aus die acht Meter hohe "Goldelse" und legten ihr die große Atemschutzmaske um das Gesicht. Neben der Statue der Siegesgöttin wehte in knapp 70 Metern Höhe eine gelbe Fahne mit der Aufschrift "Atemlos durch die Stadt". Greenpeace fordert, dass mehr für saubere Luft getan wird. Nötig seien unter anderem Fahrverbote, wenn Grenzwerte nicht eingehalten werden.



Der Protest richtet sich besonders gegen die weiterhin hohen Werte des schädlichen Stickoxids in deutschen Großstädten.



rbb24|de Dicke Luft in Brandenburg - Zu viel Stickstoffdioxid an zwei Stellen in Potsdam Mit Luftverschmutzung hat auch Brandenburg zu kämpfen: An zwei Messstellen in Potsdam überstieg die Stickstoffdioxidbelastung im Jahr 2016 den erlaubten Grenzwert. Aber auch in Cottbus und Frankfurt/Oder sind die Werte nah an der erlaubten Grenze.

Belastung auch in Potsdam

In Brandenburg bleiben gesundheitsschädliche Stickoxide in der Luft vor allem in der Landeshauptstadt Potsdam ein Problem. Wie in den Vorjahren wurde auch 2016 an Potsdamer Messstationen der erlaubte Grenzwert an Stickstoffdioxid geknackt, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des Umweltbundesamts (UBA) hervorgeht.



Die maximal zulässigen durchschnittlich 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurden an der Potsdamer Großbeerenstraße erreicht und an der Potsdamer Zeppelinstraße mit 43 Mikrogramm überschritten. Auch in Frankfurt (Oder) und Cottbus wurden im Jahresschnitt immerhin 35 beziehungsweise 31 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter gemessen.



Hintergrund

In Industrie, Verkehr, Landwirtschaft und Privathaushalten entstehen Tag für Tag Tausende Tonnen schädlicher Gase und Partikel - darunter Feinstaub und Stickoxide. Ein Überblick: