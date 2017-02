Mi 01.02.2017 | 15:25 | Interviews

- Merkel vor schwierigen Gesprächen

Einmal mehr steht Bundeskanzlerin Angela Merkel eine heikle Mission bevor: Am Donnerstag besucht sie die Türkei. Angesichts weitreichender Beschneidungen demokratischer Grundrechte durch Präsident Erdogan steht Merkel unter Druck. Manche fordern sogar, auf die Reise nach Ankara gänzlich zu verzichten. "Natürlich muss das Gespräch in Gange bleiben", sagt dagegen Ex-Brigadegeneral Klaus Wittmann. Er war in seiner aktiven Zeit unter anderem zuständig für die NATO-Südostflanke einschließlich der Türkei. "Die Türkei ist ein schwieriger Partner geworden", betont er zugleich.