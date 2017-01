Der US-Botschaft zufolge sind bestimmte Reisen zu offiziellen Regierungszwecken, im dienstlichen Zusammenhang oder im Auftrag bestimmter internationaler Organisationen beziehungsweise der Nato von dem Dekret ausgenommen. Ausnahmen gibt es unter anderem für Inhaber diplomatischer Visa, wie das Auswärtige Amt in den Reisehinweisen auf seiner Webseite mitteilt.



Auch Doppelstaatler können weiter in die USA einreisen, wenn sie bereits ein gültiges US-Visum im deutschen Pass haben. "Die letztliche Entscheidung trifft jedoch der jeweilige US-Grenzbeamte am Flughafen gegebenenfalls nach einer zusätzlichen Befragung", heißt es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes. "Mit einer Zurückweisung muss also gerechnet werden." Wer kein gültiges Visum hat, kann derzeit keine Reise in die USA antreten.