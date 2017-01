Di 31.01.2017 | 12:25 | Interviews

- 'Der Gegendruck wird riesig werden'

Der vom US-Präsidenten Trump verfügte Einreisestopp für Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern zeigt Folgen. Und zwar negative. Nämlich im Bereich Forschung und IT. Hier kam es bereits dazu, dass Wissenschaftler aus den betroffenen Ländern nicht zu Forschungstreffen in die USA einreisen durften, obwohl sie gültige VISA hatten. Dalia Marin ist Professorin für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Uni München und sieht in Trumps Politik ebenfalls eine Gefahr für Wissenschaft und Forschung. "Denn diese lebt vom internationalen Austausch". Marin sieht angesichts der massiven Proteste denn auch nicht, dass Trump diesen Kurs lange durchhält.