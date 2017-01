Di 31.01.2017 | 07:50 | Interviews

- 'Müssen unsere Hausaufgaben erledigen'

"Buy American, hire American!" Der Trumpsche Protektionismus hat auch Folgen für die deutsche Wirtschaft. Beispiel Stahlindustrie: Ein Viertel der deutschen Stahlexporte außerhalb der EU gehen in die USA. Viel entscheidender sind aber die indirekten Exporte in Form von Autos oder Maschinen. Keine Frage, die deutsche Stahlindustrie ist besorgt. Michael Hüther vom Institut der Deutschen Wirtschaft sagt: Das beste Mittel dagegen ist ein funktionierender Heimatmarkt. Deswegen müsste man in Europa seine Hausaufgaben machen.

US-Präsident Donald Trump will die Mexikaner zur Kasse bitten. Einnahmen aus neuen Importzöllen von 20 Prozent könnten den Bau der "großen, schönen Mauer" an der gemeinsamen Grenze finanzieren. Damit löst der Republikaner eines seiner zentralen Wahlversprechen ein. Gleichzeitig sorgt er für Empörung - in Mexiko und auch in der deutschen Wirtschaft.