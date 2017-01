Di 31.01.2017 | 09:05 | Interviews

- Schwul beim Bund: 'Für Manche noch ein No-Go'

Bis vor einigen Jahren war Homosexualität ein Entlassungsgrund bei der Bundeswehr. Seitdem hat sich vieles getan: Das Bundesverteidigungsministerium veranstaltet am Dienstag einen Workshop, auf dem über Chancengleichheit von Homosexuellen beim Bund diskutiert wird. Marcus Otto vom "Arbeitskreis Homosexueller Angehöriger der Bundeswehr" hält eine solche Veranstaltung auch für sinnvoll, denn: Die Gesetze haben sich geändert, doch die Einstellung sei in vielen Köpfen noch immer so.