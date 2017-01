Deutsche Staatsbürger, die auch einen Pass der Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien oder Jemen besitzen, erhalten derzeit kein US-Visum von den Konsulaten in Deutschland. "Wenn Sie ein Staatsbürger oder ein doppelter Staatsbürger eines dieser Länder sind, vereinbaren sie bitte keinen Termin für ein Visainterview und zahlen sie zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Visagebühr", heißt es in einer Mitteilung, die die US-Botschaft in Berlin am Montag auf Facebook veröffentlichte. "Wenn Sie bereits einen Termin vereinbart haben, nehmen Sie diesen bitte nicht wahr."

In der Mitteilung heißt es aber auch, dass es Ausnahmen geben kann für Reisen in Regierungsangelegenheiten, für Geschäftsleute, Mitarbeiter internationaler Organisationen oder für Reisen im Auftrag der Nato. US-Präsident Donald Trump hatte den Einreisestopp vergangene Woche per Dekret verhängt. Es besteht aber weiterhin weltweit große Verwirrung, wer alles davon betroffen ist.